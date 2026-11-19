Gençliğe ve eğitime yaptığı yatırımlarla öne çıkan Melikgazi Belediyesi, Akıl Küpü Kütüphaneleri ile öğrencilerin hayatına değer katmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20262027 eğitimöğretim takvimine göre 1620 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ara tatilde, Melikgazi Belediyesi’ne bağlı Akıl Küpü Kütüphaneleri öğrencilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Özel ders çalışma salonları, sessiz okuma alanları ve sosyal mola bölümleriyle gençlere konforlu ve verimli bir ortam sunan Akıl Küpü Kütüphanelerine olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Kısa sürede büyük bir başarıya imza atan kütüphanelerin mevcut üye sayısı 80 bini aştı.

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Başkan Palancıoğlu gençlerin yanında

İlçe genelinde sayısı 18’e ulaşan kütüphaneleri sık sık ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini dinliyor. Rekor düzeydeki okul ve kütüphane yatırımlarının yanı sıra GÖKTİM Atölyeleri, Havacılık Lisesi ve Teknoloji Atölyeleri gibi vizyoner projelerle gençlerin geleceğine ışık tutan Başkan Palancıoğlu, ara tatilde kütüphaneleri dolduran öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz; hizmetlerimizde her zaman öncelik verdiğimiz, geleceğimizin söz sahibi ve aydınlık yarınlarımızın meşaleleridir. Her biri bizler için ayrı ayrı çok kıymetli. Türkiye’mizin müreffeh geleceği, gençlerimizin ellerinde yükselecek; bizler de bu yolculukta her zaman yanlarında olacağız. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse vizyon projelerimizle gençlerimizin ufkunu açmaya, gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal ve kültürel anlamda nefes aldırdığımız nezih mekanlarımızdır. Gençlerimiz burada güvenli ve huzurlu bir ortamda ders çalışıyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor; ailelerin ise gözü arkada kalmıyor. Birçok mahallemizde gençlerimizin sevgisini kazanan bu projemiz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Şu an 18 olan kütüphane sayımızı inşallah daha da artıracağız. Hem evlatlarımızı hem de ebeveynlerimizi mutlu eden bu merkezler, on binlerce öğrencimizin ikinci yuvası olmayı başardı. Ara tatildeki bu yoğun ilgi, ne denli doğru ve ihtiyaçlara cevap veren bir projeye imza attığımızı bir kez daha gösteriyor. Fırsat buldukça kütüphanelerimizi ziyaret ederek evlatlarımızla birebir ilgileniyorum. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğe hazırlanırken yanlarında bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyorum."