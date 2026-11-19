Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) Ankara'dan yola çıkan, lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilikler Tırı" Kayseri'ye geldi.

Kentteki bir otoparka konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye, temizlik, gıda ve oyuncak malzemelerinden aileler ve çocukları dilediklerini aldı.

Etkinliğe katılan çocuklar, şarkılar ve palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Renkli kostümler giyen LÖSEV gönüllüleri, çocuklarla dans etti.

Burada konuşan LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, "İyilikler Tırı"nın LÖSEV'in en büyük projelerinden olduğunu, ailelerin ne ihtiyacı varsa buradan seçerek alabildiklerini söyledi.

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Şenlik havasında bir gün geçirdiklerini anlatan Kurşun, 350 ailenin tırdan yararlanabileceğini kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Vahide Beyza Altınoluk ise herkesin çok eğlendiğini belirterek, "Benim için LÖSEV mucizenin ve umudun adı." dedi.