Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1422 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem birinci ara tatilinde çocuklara tiyatro sürprizi yaptı. Talas Belediyesi Karadut Şehir Tiyatrosunun sahnelediği "Keloğlan Keleş OğlanÇevre Dostu Keloğlan İş Başında" adlı oyun, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen tek perdelik oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ara tatilin çocuklar için verimli ve keyifli geçmesini istediklerini belirterek, ailelere teşekkür etti.

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"Masallar çocukların gelişiminde çok önemli"

Çocukları geleneksel masal kahramanı Keloğlan'ın güncel bir yorumuyla buluşturduklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Masalların çocukların gelişiminde çok önemli yeri vardır. Çocukların özgüvenini artırır, kelime dağarcığını geliştirir, güzel Türkçemizi daha iyi kullanmalarını sağlar ve iletişim becerilerine katkıda bulunur. Geleneksel masallarımızı hem okumak hem de izlemek ayrı bir güzellik katıyor. Yarıyıl tatilinde de yine bir araya geleceğiz." dedi.

Karadut Şehir Tiyatrosunun çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarına da değinen Başkan Yalçın, tiyatro eğitimi alan gençlerin aynı zamanda tiyatro dersi vererek önemli bir deneyim kazandığını ve öğrendiklerini sahneye taşıdıklarını söyledi. Oyuncuları ilk oyunlarını başarıyla sahnelemelerinden dolayı tebrik eden Yalçın, çocuklara iyi tatiller ve eğlenceler diledi.

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Keloğlan’dan çevre ve sağlık dersi

Fevzi Günenç’in yazdığı, Atabey Barış’ın yönettiği oyunda Keloğlan ve sevimli eşeğinin maceraları çocukları kahkahaya boğdu. Oyuncuların zaman zaman seyircilerin arasına girerek sahneledikleri bölümler, gösteriye ayrı bir renk kattı.

Eğlenceli sahnelerin arasına yerleştirilen mesajlarla çocuklara cep telefonu bağımlılığının zararları, plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevrenin korunması gibi konularda öğretici bilgiler verildi. Böylece minikler, tiyatronun keyfini çıkarırken günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konularda da farkındalık kazandı.

Gösterinin sonunda Başkan Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek çocuklarla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Talas Belediyesinin ara tatil hediyesi olan tiyatro buluşması, çocukların yüzünde tebessüm, hafızalarında ise güzel bir tatil anısı bıraktı.