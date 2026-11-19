Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, ebeveynlerin iş yerinde yaşadıkları stresin çocukları ile bağlarını zedelediğini söyleyerek, "Çocuklara iş stresi net bir şekilde açıklanmalı" dedi.

Ebeveynlerin iş stresini çocuklara net bir şekilde açıklaması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Bir çocuk düşünelim ve babası yorgun argın işten geldiğinde çocuk ona heyecanla ‘baba resmim nasıl olmuş?' diyor ve babası da ona bütün yorgunlukla ‘şimdi değil birazdan bakarım' diyor. Şimdi bu olayda hepimizin günlük olarak yaşadığı bir olay ama burada çocuğun bakış açısından bakarsak ‘babam şu an beni dinlemiyor', ‘babam şu an beni sevmiyor' olarak düşünüyor. O yüzden aslında iş stresi, işte yaşanan bütün olaylar eve geldiğimizde zihnimizde mesai olarak devam ediyor ve bu durum çocuklara nasıl yansıyor dersek çocukların dünyasında tercih edilmemezlik, değersizlik ve reddedilmişlik olarak çocuk dünyasında biz karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden ebeveynler ne yapabilir? Eğer kendilerinin yorgun olduklarını düşünüyorlarsa, zihinlerinin hala evde olmadığını düşünüyorlarsa çocuğa bunu açıklayabilirler. ‘Resmin çok güzel olmuş ama şu an değil belki birazdan detaylı bakabiliriz' şeklinde ya da ‘şu an çok yorgunum ama bunun seninle hiçbir alakası yok' diyerek net bir şekilde bunu çocukla değil iş stresiyle alakalı olduğunu çocuğa açıklayabilirler" dedi.

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Hamurcu, çocukların ihtiyaçlarının ciddiyetle dinlenilmesi gerektiğini söyleyerek, "Peki burada tüm yükü işe mi bırakacağız? Hayır. Burada yapılan araştırmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle annelerle yapılan araştırmada iş yoğunluğu çok yüksek geçirilen günlerde takip edilen annelerin kendi çocuklarına karşı daha az sevgi gösterdiği araştırmalarla kanıtlanmış bir noktada. Özellikle iş yerlerinde çalışma saatlerinde, iş içi iletişimlerde yapılan eğitimler sonucunda araştırmalarla kanıtlanan bir şey var ki o da 39 dakika boyunca daha aktif bir şekilde çocuklarıyla iletişime geçmiş olmaları. Yani bu bize ne gösteriyor? İş yerlerinde desteklenen personel eve gittiklerinde daha temiz bir zihinle, daha sağlıklı bir iletişim kurabiliyorlar ve çocuklarıyla, aileleriyle birlikte daha mutlu bir 39 dakika geçirebiliyorlar. Yani bu bizim için aslında önemli bir kanıt çünkü buradan anladığımız şey çocukların dünyasında da ailelerin dünyasında da karşılıklı olarak iletişimin ne kadar önemli olduğu. Yani iş stresiniz varsa bunu açıkça ifade edin ve çocuğunuzun bir ihtiyacı varsa onu ciddiyetle dinleyin. Yani buradan şunu da anlıyoruz ki iş yerinde yapılan küçük bir düzenleme evdeki bütün düzenlemeyi değiştirebiliyor. Bütün çocukların daha ciddiyetle dinlenmesi, onlara iletişim için alan açılması ve kendilerini özgürce ifade edebilmeleri noktasında bütün çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü de kutlu olsun" ifadelerini kullandı.