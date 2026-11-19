Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings, ISR) sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin disiplinler arası bilime katkısını ölçmek amacıyla oluşturulan ilk sıralama sistemi olan ISR'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 102 ülkeden 1058 üniversitenin yer aldığı listede dünya üniversiteleri arasında 134. sırada yer aldı. Ulusal sıralamada ise devlet üniversiteleri arasında 5. sırada bulundu.

"ERÜ 3 yıldır kesintisiz olarak dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında bulunmaktadır"

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin bilimi, disiplinlerin kesiştiği noktada şekillenecek. Sağlıktan mühendisliğe, yapay zekâdan temel bilimlere uzanan güçlü akademik yapısıyla Erciyes Üniversitesi, bu dönüşüme yön veren üniversitelerden biri olma iddiasındadır. Üç yıldır disiplinler arası bilimde dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer almamız, bu iddianın somut bir karşılığıdır. Yeni dönemde farklı alanlardan araştırmacılarımızı ortak sorunlar etrafında buluşturan bir araştırma ekosistemi kuracak, uluslararası iş birliklerimizi derinleştirecek ve ürettiğimiz bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacağız. Bu başarının temellerini atan önceki dönem yöneticilerimize ve emek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

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Disiplinler Arası Bilim Sıralaması metodolojisi, araştırma projelerinin oluşum döngüsünü temsil eden girdiler, süreçler ve çıktılar olmak üzere üç bölümde toplam 11 göstergeden oluşuyor. Girdiler bölümü (yüzde 19) disiplinler arası bilimsel araştırma fonu (yüzde 8) ve sanayi fonu (yüzde 11) göstergeleriyle temsil ediliyor. Süreçler bölümü (yüzde 16) başarı ölçüsü (yüzde 4), fiziksel tesisler (yüzde 4), yönetim desteği (yüzde 4) ve terfi süreci (yüzde 4) göstergelerinden oluşuyor. Çıktılar bölümü (yüzde 65) ise disiplinler arası bilimsel araştırma yayınlarının sayısı (yüzde 10), bu yayınların oranı (yüzde 5), disiplin dışındaki fayda (yüzde 5), disiplinler arası bilimsel araştırmanın kalitesi (yüzde 20) ve itibar (yüzde 25) göstergelerine göre puanlanıyor.