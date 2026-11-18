Erciyes 38 FK’nın Niğde Belediyespor ile oynayacağı 3. Lig 3. Grup karşılaşmasının başlama saati değiştirildi. 22 Kasım Pazar günü saat 17.00’de oynanması planlanan mücadele, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından saat 15.30’a alındı.

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 FK’nın deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geleceği maçın saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22 Kasım 2026 Pazar günü Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda oynanacak Niğde BelediyesporAçıkalın Erciyes 38 FK karşılaşmasının başlama saatinin değiştirildiği bildirildi.

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Daha önce saat 17.00’de oynanacağı duyurulan karşılaşma, her iki kulübün talebi ve yayıncı kuruluşun olumlu görüşü üzerine saat 15.30’a çekildi.