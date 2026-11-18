Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan 20 adet dairenin satışını 26 Kasım Perşembe günü düzenleyeceği ihale ile gerçekleştirecek.

Modern ve konforlu ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’mizi en iyi yerlere taşımak, refah seviyesini yükseltmek için farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Okullar, sağlık merkezleri, camiler, kütüphaneler, sosyal tesisler, parklar, yeni yollar yaptığımız gibi kentsel dönüşüm de de rekor çalışmalara imza atıyoruz. İlçemizi Türkiye’ye örnek olan belediyecilik anlayışımızla günden güne geliştirmeye, vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatıyla Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi kentsel dönüşüm alanında yaptığımız 2+1, 3+1, 4+1 büyüklüğünde 20 dairemizi satışa çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde örnek çalışmalarımız ilçede giderek çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

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Palancıoğlu, "Birçok mahallede kentsel dönüşüm yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı daha konforlu, güvenilir, sağlam ve modern evlere kavuşturuyoruz. Cazip imkanlarla ev sahibi olmak isteyen herkesi, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceğimiz açık ihalemize bekleriz" dedi.