Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarlarla istişare toplantıları kapsamında Melikgazi ilçesinde görev yapan 59 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile ilçede yürütülen ve planlanan hizmetlerin değerlendirildiği toplantında Melikgazi ilçesi muhtarlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, "16 ilçemizin hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin 16 ilçesinde vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet ulaştırmak, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla sürdürdüğü muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor.

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Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde düzenlenen toplantıda Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi. KAYTUR Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Melikgazi’de görev yapan 59 mahalle muhtarı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"16 İlçemizin Hepsini Bağrımıza Basıyoruz"

Toplantında Melikgazi ilçesi muhtarlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, "16 ilçemizin hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli. Her birinin ayrı bir güzel tarafı var, her birinin ayrı bir özelliği var. O açıdan sizlere teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız diyoruz, dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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Büyükkılıç, konuşmasında istişare kültürü ile hizmet vurgusu yaparak, "Mevla’m lütfetmiş, nasip etmiş bizler sizlere hizmet ediyoruz. Sizler de mahallenizin sesi oluyor, oradaki dostlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bizlere ulaştırıyorsunuz. O açıdan da önem arz ediyor. Amacımız muhtarlarımızla bir araya gelmek. 2026 yılında yapılanları veya geçmişte yapılanları paylaşarak, 2027’de yapılması gereken, tavsiyeleriniz, teklifleriniz, beklentileriniz ne ise onu da burada birimlerimizin yetkililerini sizlerle buluşturarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere söylediği gibi hizmeti ayağa götürme anlayışı, vatandaşlarımızın taleplerini çözme anlayışı, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı Bu anlayış içerisinde bir değerlendirme yapacağız" şeklinde konuştu.

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"Kayseri Belediyeleri, Yatırımdan Yatırıma Hizmetten Hizmete Koşuyor"

Kayseri belediyelerinin yatırımdan yatırıma koştuğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, özelde de Melikgazi’miz yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor. Bunun hepimiz farkındayız. Elhamdülillah Kayseri’mizdeki gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri yatırımlarla, hizmetlerle sizleri buluşturmaya gayret gösteriyor. Cenabı Allah bereketini eksik etmesin. Bu anlayış içerisinde de birlik, beraberlik, dayanışma anlayışı içerisinde de hizmet etmeyi nasip eylesin. El ele, gönül gönüle ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına bağlı şekilde yol almayı lütfetsin diyorum" ifadelerinde bulundu.

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İldem’e 600 Yataklı Hastane İçin Geri Sayım Başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda Melikgazi ilçesi İldem bölgesine kazandırılması planlanan 600 yataklı hastane projesiyle ilgili Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Özçevik, 600 yataklı hastanenin proje ihalesinin ardından 15 Aralık 2026’da projeyi teslim alıp, uygulama aşamasına geçeceklerini söyledi. Özçevik, Ocak ayının sonuna doğru yer teslimi yapılması ve inşaat sürecinin başlatılmasının planlandığını belirterek Kayserili hemşehrileriyle müjdeyi paylaştı.

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Mahallelerin Talepleri Yerinde Dinlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve istişare kültürüyle şehrin tüm ilçelerinde hizmet üretmeye, muhtarların ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak Kayseri’nin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ele alındı. Muhtarlar, sorumluluk alanlarındaki mahallelere ilişkin ihtiyaç ve beklentileri dile getirirken, ilgili birimlerin yöneticileri de iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar çeşitli başlıkların ele alındığı istişarede, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.