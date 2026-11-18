Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizm vizyonu doğrultusunda uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdüren Erciyes Kayak Merkezi, Japon turizm profesyonellerini ağırladı. Japonya’dan 15 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi, Erciyes’in uluslararası standartlardaki altyapısını, konaklama imkânlarını ve dört mevsime yayılan turizm potansiyelini yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğini artırmaya ve yeni turizm iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye’nin uluslararası turizm pazarındaki tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında Japonya’dan 15 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi Kayseri’de ağırlandı.

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10 Kasım 2026’da İstanbul’da başlayan ve 12 Kasım itibarıyla Kayseri etabıyla devam eden program kapsamında Japon heyet, kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kayseri’de gerçekleştirilen açılış programı ve B2B görüşmelerinin ardından heyet; Soğanlı Vadisi, Kapadokya ve İncesu ziyaretlerini gerçekleştirdi. Programın son durağı ise Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi oldu.

Erciyes ziyaretinde Japon turizm profesyonellerine Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti. Hacılar Kapı’da gerçekleştirilen programda gondola binen heyet, Erciyes’in mekanik tesislerini, pistlerini ve kayak merkezi altyapısını yerinde inceleyerek teknik kapasitesi hakkında bilgi aldı.

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Kayseri’de dört gün boyunca ağırlanan Japon turizm profesyonelleri, daha sonra Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin spor turizmi alanındaki imkânlarını yakından tanıdı. Dağdaki otelleri de gezen Japon turizmciler, Erciyes’in konaklama kapasitesi ve turizm hizmetlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Erciyes’in Uluslararası Turizm Potansiyeli Anlatıldı

Saha incelemelerinin ardından Erciyes A.Ş. binasında Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerine yönelik kapsamlı bir tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından yapılan sunumda; Erciyes Kayak Merkezi’nin kayak pistleri, mekanik tesisleri, teknik altyapısı, konaklama imkanları, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve dört mevsim turizm potansiyeli hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

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Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası standartlardaki altyapısıyla kış turizminde önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Birbiriyle bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip merkezde, dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesis bulunuyor. Dağ kızağı tesisi ve kesintisiz kayak imkânını destekleyen 154 suni kar makinesi de Erciyes’in teknik kapasitesini tamamlıyor.

ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi; güvenlik standartları, teknik altyapısı ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesiyle Kayseri’nin turizm çeşitliliğine katkı sunuyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes başta olmak üzere kentin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve sportif değerleri uluslararası turizm pazarlarında tanıtarak Kayseri’nin küresel turizm destinasyonları arasındaki bilinirliğini artırmayı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.