Talas Belediyesince tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2026 yılı ikinci dönem taksit ödeme süresi devam ederken, belediyeden önemli bir uyarı yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söz konusu vergilerin ikinci taksitleri için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğunu belirterek, vatandaşlara özellikle internet üzerinden ödeme kolaylığını hatırlattı.

2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısı yaptı.

REKLAM

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri’ menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas’ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti.

Veznelerde mesai

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve vatandaşların hafta sonu da ödeme yapabileceklerini ifade etti.

REKLAM

Buna göre 21 Kasım’dan itibaren hafta içi 08.0019.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.0016.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Mevlana Meydanında vezne

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi 13.3019.00, hafta sonu 10.0016.00 saatleri arasında çalışacak.

Bildirim ve rayiç belgesi belediye web sayfasında

Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden "EEmlak Vergisi Bildirim" ve "EEmlak Vergisi Rayiç Belgesi" sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler.