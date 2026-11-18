Kayseri'de kuyumcudan altın ve gümüş çalındı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde camı kırılarak girilen kuyumcudan altın ve gümüş çalındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde camı kırılarak girilen kuyumcudan altın ve gümüş çalındı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kazancılar Çarşısı'na gelen yüzü maskeli şüpheli, kuyumcunun kapalı kepenginin yanındaki cam bölmeyi kırarak içeri girdi.
Şüpheli, içerideki bir miktar altın ve gümüşü çalarak olay yerinden kaçtı.
Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi durumu polise bildirdi.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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