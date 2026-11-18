TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de Tüketici Hakem Heyeti, yetkili serviste sipariş edilen yedek parçanın tedarik sürecinin uzaması ve bu sırada yapılan fiyat artışının müşteriye yansıtılmasını ayıplı hizmet sayarak, oluşan 66 bin 978 lira 43 kuruşluk fiyat farkının tüketiciye iadesine karar verdi.

Kocasinan ilçesinde yaşayan D.S, 16 Nisan'da bir otomotiv servisinden otomobili için elektrikli direksiyon kutusu siparişi verdi.

Aradan geçen 90 günlük sürede parçanın tedarik edilmemesi ve parça kodu değiştirilerek ürün bedeline fahiş zam uygulanması üzerine D.S, ilk iş emrinde belirlenen tutar ile güncelleme sonrası talep edilen tutar arasındaki farkın mağduriyet oluşturduğu gerekçesiyle Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen heyete savunma gönderen otomotiv firması, araç parçası tedarik sürecinde meydana gelen fiyat dalgalanmalarından sorumlu olmadıklarını iddia ederek, şikayetin reddini talep etti.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin ilk teklif üzerine parça talebinde bulunduğunu, ilk teklif ile ikinci teklif arasındaki sürenin uzun olmasının ve bu sürede meydana gelen fiyat değişikliğinin tüketiciye yansıtılamayacağını değerlendirdi.

Tüketicinin talebini haklı bulan heyet, ilk iş emrinde belirtilen 95 bin 73 lira 95 kuruş ile ikinci iş emrinde belirtilen 162 bin 52 lira 38 kuruş arasında oluşan 66 bin 978 lira 43 kuruşluk fiyat farkının firma tarafından D.S'ye iadesine karar verdi.

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, araçların yetkili servislerdeki tamir ve onarım süreçlerinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için iş emri, araç teslim fişi ve ödeme belgelerini saklamaları gerektiğini söyledi.

Servis işlemlerinde belgelerin olası anlaşmazlıklarda tüketicilerin haklarını kanıtlaması açısından önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, araç teslim fişinde arızanın ve yapılacak işlemlerin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Tedarik süreci tamir süresinin içerisindedir"

Şahin, iş emrinin tüketici tarafından imzalanıp imzalanmamasının, servis tarafından düzenlenen ve tüketiciye verilmesi gereken belgelerin önemini ortadan kaldırmadığını bildirdi.

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Araçların tamir ve onarım süreçlerinde azami bir sürenin bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tedarik süreci tamir süresinin içerisindedir, ayrıca bir süreci olmaz. O da 45 iş günüdür. Fakat olağanüstü durumlar olabilir. Bunu da yetkili servis bize izah eder ve 'Savaş çıktı, elektrikler kesildi, araç buradan gelemiyor, yurt dışından gelecek, uzadı' der. Dolayısıyla da bilgi vermek ve bunu da ispat etmek zorundadır. Keyfi olarak gecikme oldu falan diyemez. Tüketici aracını bıraktığında bir teslim fişi düzenlenecek ve sorunun ne olduğu çözümüyle yazılıp kendisine verilecek. O iş emri imzalaması, imzalamaması tüketicinin lehine ya da aleyhine bir durum içermez. Her halükarda aracı verdiği tarih itibarıyla 45 iş günü başlamıştır ve bu tüketiciyi 10 sene içerisinde korur. Tüketicinin herhangi bir şerh düşmesine gerek yok. O iş emrini aldıktan ve kendisinden bir bedel istendikten sonra zaman içerisinde bu parçaya zam geldi gibi bir bahane asla kabul edilemez. Tüketiciden fazla para alınırsa da bu karardaki olduğu gibi iade edilir."

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Şahin, tüketicilerin yetkili servislere duydukları güven nedeniyle fiyat artışı gerekçesiyle talep edilen ek ücretleri çoğu zaman sorgulamadan ödediklerini, bu nedenle hak kayıplarının yaşandığını belirtti.