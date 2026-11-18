U15 Kızlar Gelişim Ligi PlayOff çeyrek finalinde Trabzonspor'u yenen Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yarı finale yükseldi.

U15 Kızlar Gelişim Ligi PlayOff çeyrek final maçları tamamlandı. Çeyrek finalde Kayseri Kadın Futbol Kulübü de Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Tokat’ta oynanan çeyrek final karşılaşmasını Kayser Kadın Futbol Kulübü rakibi Trabzonspor’u Esra Ertaş (2) ve Elif Ceyhan'ın (2) golleri ile 41 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Sarıkırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi Konak Belediyespor oldu. 20 Kasım 2026 Cuma günü Antalya’da oynanacak olan karşılaşmayı Kayseri Kadın Futbol Kulübünün kazanması halinde adını finale yazdıracak.

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20 Kasım 2026 Cuma günü Antalya'nın Konaklı İlçe Stadı’nda oynanacak olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Konak Belediyespor maçı saat 14.30’da başlayacak.