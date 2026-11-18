Görüş mesafesi yollarda yaklaşık 20 metreye düşerken, kent merkezinde de bazı evler, yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.

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