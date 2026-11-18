Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, A.K. yönetimindeki 38 RV 332 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 28 ADE 075 plakalı otomobil, S.D. yönetimindeki 38 D 0997 minibüs ve Ş.S. idaresindeki 38 PU 649 plakalı cip çarpıştı. Kaza nedeniyle yolun büyük kısmı kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü A.K. ve aynı araçta yaralı olarak bulunan M.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.