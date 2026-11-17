Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 7 yeni iş makinesi kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan 5 toprak silindiri ve 2 greyder, belediyenin sahadaki hizmet gücüne önemli katkı sağlayacak.

Belediye, yeni yatırımlarıyla yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarında daha hızlı, ekonomik ve verimli hizmet sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni araçların ilçenin hizmet yolculuğunda önemli bir güç olacağını belirtti.

Belediyeye 2015 yılından bugüne kadar 180 yeni araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Amacımız, ihtiyaç duyduğumuz her alanda kendi imkanlarımızla çalışabilmek ve hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde sunabilmektir." ifadesini kullandı.