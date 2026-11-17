Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkanlık Divanı Üyeleri, meclis ve komite üyeleri ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural'dan oluşan KTO heyeti, başkent Ankara'da 4 önemli ziyareti kapsayan yoğun bir temas programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yeni dönem projeleri, iş hayatının talepleri ve ekonomik iş birlikleri ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a ziyaret

Başkent temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret eden KTO heyeti, Kayseri iş hayatının gündemini paylaştı. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ömer Gülsoy; KTO organ seçimlerinin ardından güven tazeleyerek yeniden seçilme süreçlerini, yeni yönetim kadrosunu ve iş hayatının güncel sorun ile taleplerini Elitaş'a aktararak kapsamlı sunum ve bilgilendirmelerde bulundu.

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Elitaş ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Demokratik bir ortamda güzel bir seçim yaptınız. Tebrik ediyoruz. Güzel bir katılım olmuş. Hayırlı olsun. Sivil toplum örgütleri çok önemli organlar. Paydaşlarının hak ve menfaatlerini her ortamda dile getirmek adına, onların meselelerini çözmek noktalarında çok büyük katkıları oluyor. Biz de yaptığınız faaliyetlerin önemini çok iyi biliyoruz " diye konuştu.

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin ticaretine ve sanayisine her daim destek veren Mustafa Elitaş'a nazik kabulleri ve yakın ilgisi için teşekkürlerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyaret

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Ankara programını sürdüren KTO heyeti daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla Başkan Ömer Gülsoy, KTO organ seçimlerinin ardından güven tazeleyerek yeniden seçilme süreçlerini, yeni yönetimini ve gelecek dönemde iş hayatı adına hayata geçirilecek projeleri Arıkan ile paylaştı.

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, "Çok güzel bir seçim dönemi geçirdiniz. Herkesin sözünü söyleyebildiği bir ortam oluşturdunuz. Bu kıymetli, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir tabloydu. Bunu güzel bir şekilde ortaya koymuş oldunuz. Yeni dönemde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi en hayırlı hizmetleri yapabilmek için olağanüstü bir gayret göstereceğinizdin zerre kadar şüphem yok. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kayseri'deki iş insanlarımız da bu noktada teveccüh gösterdiler. İnşallah Kayseri için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

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Başkan Gülsoy, nazik ev sahiplikleri ve şehre dair yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Mahmut Arıkan'a teşekkür etti.

TOBB'da birlik ve dayanışma mesajı: Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) ziyaret ederek Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim evinize hoş geldiniz. Türkiye'deki en demokratik seçim Oda/Borsa seçimleridir. Rakibinden, meslektaşından oy istiyorsun. En zor işi yapıyorsun. Bizde seçim biter, rekabet biter. Herkesi kucaklamak lazım. Biz lobicilik yapıyoruz. Sizler Kayseri'de ne kadar güçlü iseniz, ben burada bu kadar güçlüyüm. Kayseri Ticaret Odası'nda yeniden seçilerek güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Gülsoy, Meclis Başkanımız Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulumuz, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizle Birliğimizde bir araya geldik. Başkanlarımızı, Yönetim Kurulumuzu, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizi tebrik ediyor, yeni dönemde üstlendikleri görevlerde başarılar diliyorum. Şehrimizin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş hayatımız için daha çok çalışma zamanı."

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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise TOBB'daki buluşmada yaptığı açıklamada, "3 Ekim'de Kayseri Ticaret Odasının seçimlerini gerçekleştirdik. Demokratik bir ortamda nezih bir şekilde, bayram, şölen havasında geçti. Tüm Kayseri Ticaret Odası'na üye olan iş adamlarının büyük bir teveccühü ile 61 komitede yarışma oldu. Bunun 59 komitesini alarak büyük bir başarıyla seçimlerden çıktık. Şu anda da şehrin ve ülkenin ekonomisine katkı vermek için Sayın Başkanımızın liderliğinde cansiperane şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İş insanlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Sayın Genel Başkanımızı, liderimizi ziyarete geldik. Sayın Hisarcıklıoğlu'na desteklerimizi bildirmek için bir arada olacağız inşallah. Başkanımızın emrindeyiz diyoruz. Kendisinin hayır dualarını ve talimatlarını almak için buradayız" dedi.

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Görüşmede ayrıca KTO'nun yeni yönetim kadrosu ve gelecek döneme ilişkin projeleri Hisarcıklıoğlu'na aktarıldı. Başkan Gülsoy, her daim ufuklarını açan ve iş hayatının en büyük destekçisi olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na nazik kabulleri için şükranlarını sunarak günün anısına özel bir tablo takdim etti.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na ziyaret

Ankara'daki kurum ziyaretleri kapsamında Başkan Gülsoy ve heyeti KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası olarak hayata geçirilecek KTO TEKMER Projesi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirilerek projenin hedefleri, girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkılar ve iş birliği imkânları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Başkan Gülsoy, "Hedefimiz Türkiye'deki TEKMERLER içerisinde 1 numara olmak. Amacımız, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı vermek. Hayalimiz yüksek, çıkartacağımız projelerle katma değer sağlamaktır. Yapay zeka üzerine yoğunlaşıyoruz. KOSGEB destekleriyle güzel projeler çıkacağına inancım tamdır. Çokta heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu ise ziyarette yaptığı açıklamada, "TEKMER fikri sizindi, bizde sadece fikri desteklemiş olduk. Kısmet olursa bu desteğimizi de artırarak devam ettiririz. Bizim adımıza da böyle bir projeyi desteklemiş olmak çok kıymetli. Hem şahsım hem de kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili olarak yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu ziyaret ederek, şehrimizin ekonomik ve güncel gelişmeleri hakkında bilgiler vererek yürüttüğümüz projeleri, iş adamlarının yapacağı yatırım ve teşvikler konusunda talep ve isteklerimizi ilettik. Yapacağımız yeni projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Sıcak ilgi ve alakaları, açık iletişimleri, çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sektörlerde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm detaylarıyla kendilerine aktarma imkânı bulduk. Dile getirdiğimiz konularda hemen aksiyon alındığını görmek bizi memnun etti. Başkentimizden verimli ziyaretlerle döndük. Tüm ziyaretlerimizin Kayserimiz için önemli gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim. Devlet ve reel sektör el ele vererek şehrimizin ve ticaretimizin gelişmesi, üyelerimizin ve iş hayatının sorunlarının çözümü konusunda ‘Birlikte Güçlüyüz' diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin."