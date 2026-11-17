Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen Elektrikli ve Hibrit Araçların Tamir, Bakım, Onarım ve Eğitim Merkezi projesinde yakın zamanda başlayacak olan eğitim programları öncesinde proje merkezinde eğitim programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Durmuş, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. İlhan Soyhan tarafından verilecek eğitimler için ilk eğitim grubunda yer alacak kursiyerlere program tanıtımı yapıldı. Öğretim görevlileri teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek eğitimlerde hangi konulara değinileceğini, neler yapılacağını ve neleri kapsadığını detaylı bir şekilde kursiyerlere anlattı.

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Kursiyerlere tanıtım yapıldı

Eğitim salonundaki sunumun ardından merkezin uygulama birimi olan atölyede kursiyerler incelemeler yaptı ve eğitim programının uygulama aşamasında neler yapılacağını bizzat yerinde deneyimledi. Elektrikli bir otomobilden meydana getirilen bir mockup eğitim seti üzerinde ne gibi eğitimlerin olacağını gören kursiyerler, atölyenin diğer birimlerini de inceleyerek bilgi sahibi oldu.

Türkiye’de ilke imza atılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, bu alanda bir eğitim ve uygulama merkezinin şehir için gerçekten bir ihtiyaç olduğunu, yeni nesil araçların tamir, bakım, onarımı hakkında sanayide bir eksiklik olduğundan hareketle böyle bir projeye yöneldiklerini belirtti. Odakır, şunları söyledi:

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"Kayseri’de sanayi esnafımız elektrikli ve hibrit araçlara yeterince hakim değildi, bu alanda açığımız vardı. ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yaptığımız proje sayesinde böyle bir eğitim ve uygulama merkezi hayata geçirdik. Teorik ve uygulamalı eğitim verebileceğimiz sistemimizi projemizin şartları ile kurduk. Bu alanda yetişmiş eleman şehrimizde pek yok o yüzden bu proje çok önemli. Nitelikleri açısından Kayseri ve Türkiye’de ilk olacak. Kursu başarıyla tamamlayanlar sertifika alacaklar ve bu sertifika uluslararası geçerliliği de olacak. Tanıtım programında kursiyerlerimize eğitimde nelerle karşılaşacaklarını hocalarımızla anlattık, merkezimizi tanıttık. Gelecek haftaya da resmen başlayacağız. Şimdiden esnaf ve sanatkarlarımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, ORAN Kalkınma Ajansımıza, Kayseri Üniversitemize emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

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Eğitim programı detayları

Proje merkezinde verilecek eğitimler teorik ve uygulamaları olmak üzere 2 etapta olacak ve derslerde 17 farklı modül/konu işlenecek. Hafta içi 5 gün, günlük 4 saat olarak haftalık 20 saatlik eğitim programı 3 ay sürecek ve 240 saatlik eğitim programı tamamlanacak. Kurs sonunda yapılacak olan sınavdan 70 puan ve üzeri not alanlar geçecekler ve sertifikalarını alacaklar. 240 saatlik programın 192 saatine katılmak zorunlu. 30’ar kişilik gruplarla ilerleyecek olan eğitim programına katılmak için KESOB’a başvurulması gerekiyor.