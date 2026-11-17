Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerinde güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla tesis sorumluları ve çalışanlarına yönelik kapsamlı bir ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle hayata geçirdiği eğitime, İl Afet ve Acil Durum Müdürü ve uzman ekibi de katılarak bizzat destek verdi. Afet anında hayat kurtaran kritik bilgilerin paylaşıldığı bu anlamlı eğitim, Melikgazi’nin gözde sanat merkezi Sanat Melikgazi’de düzenlendi.

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Çok sayıda kurs ve etkinlikle her gün binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan tesislerin olması muhtemel afetlere karşı daima hazırlıklı olmasının önemine dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afetlere karşı tedbirli olmak ve olması muhtemel kriz anlarında bilinçli adımlar atmak, hepimiz için hayati bir sorumluluktur. Vatandaşlarımızın ve personelimizin yoğun olarak bulunduğu sosyal tesislerimizde, ekiplerimizin her türlü senaryoya hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, AFAD uzmanlarımızın değerli katkılarıyla çok kıymetli bir farkındalık eğitimini hayata geçirdik. Hem kurum içi güvenliğimizi pekiştiren hem de afet bilincini artıran bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."