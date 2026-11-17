Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlığındaki KAYSO heyeti, Ankara’da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kayseri sanayisinin gelişimi, sanayicilerin talep ve beklentileri, ihracatın artırılması ve iş hayatının gündemindeki konular ele alındı.

KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden oluşan heyet, Ankara temasları kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız’ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’ı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ı, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, seçimlerin ardından yeni yönetimle birlikte Kayseri sanayisini daha ileriye taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

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"Seçimlerin ardından yeni yönetimimizle birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde sanayicilerimizin talep ve beklentilerini ilgili makamlara iletme, Kayseri sanayisinin gelişimine yönelik görüş ve önerilerimizi paylaşma imkânı bulduk. Üyelerimizin sorunlarının çözümü, üretimimizin ve ihracatımızın artırılması, sanayicilerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Kayseri sanayisini daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

Yeni dönemde ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, "Bizim en önemli önceliğimiz, sanayicilerimizin önünü açmak, üretimin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak, şehrimizin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımaktır. Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve Meslek Komitelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Kayseri sanayisini daha güçlü, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ankara’daki temaslarımızı sürdürecek, üyelerimizin talep ve beklentilerinin her platformda takipçisi olacağız" dedi.

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Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Türk iş hayatının güçlü sesi, şehrimizin gururu, kıymetli hemşehrimiz TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Odamıza ve sanayicilerimize her zaman verdiği güçlü destek için özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Kayseri’mize ve sanayimize bugüne kadar sundukları değerli katkılar, çözüm odaklı yaklaşımları ve yakın ilgileri dolayısıyla önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş’a, Ticaret Bakan Yardımcımız kıymetli hemşehrimiz Sayın Özgür Volkan Ağar’a ve Tarım Reformu Genel Müdürümüz Sayın Dr. Osman Yıldız’a teşekkür ediyorum. Güçlü bir Kayseri sanayisi ve güçlü bir Türkiye ekonomisi için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.