Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesi’nde sezon sonunda ortaya çıkan bitkisel atıkları özel yöntemlerle öğüterek yeniden toprağa kazandırıyor. Bu uygulamayla hem çevre korunuyor hem de toprağın verimliliği doğal yollarla artırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hayata geçiriliyor. Park ve Bahçe Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde organik üretim yapılan Doğal Ürünler Bahçesinde sezon sonunda ortaya çıkan bitkisel atıklar, çöpe atılmak ya da yakılmak yerine özel yöntemlerle işlenerek yeniden toprağa kazandırılıyor. Uygulanan "Atık Öğütme ve Yerinde Dönüşüm" yöntemiyle hem çevre korunuyor hem de toprağın verimliliği doğal yollarla artırılıyor.

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Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte domates, biber, salatalık, mısır, fasulye ve patlıcan gibi sebzelerden geriye kalan bitkisel atıklar bahçelerden titizlikle toplanıyor. Toplanan bitki kalıntıları, alanında uzman ekipler tarafından özel öğütme ve parçalama işlemlerinden geçirilerek homojen bir yapıya kavuşturuluyor. Ardından yerinde dönüşüm süreciyle toprağa yeniden kazandırılıyor.

Bu uygulama sayesinde bitkilerin büyüme döneminde topraktan aldığı azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi temel besin elementleri, organik materyalin ayrışmasıyla toprağa geri dönüyor. Doğal gübre işlevi gören bitkisel atıklar, toprağın organik madde miktarını artırırken toprak yapısının iyileştirilmesine de katkı sağlıyor.

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Organik materyallerin toprağa kazandırılması; ağır killi toprakların havalanmasını desteklerken geçirgen toprakların su tutma kapasitesinin artırılmasına yardımcı oluyor. Böylece toprak daha sağlıklı, verimli ve üretime elverişli bir yapıya kavuşuyor.

Doğal Ürünler Bahçesi’nde sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim alanlarında uzman personel eşliğinde yerinde toprak analizleri ve pestisit kalıntı testleri de gerçekleştiriliyor. Yapılan analizlerle toprağın besin elementi durumu ve üretim şartları değerlendirilirken pestisit kalıntı testleriyle ürün güvenilirliğinin artırılması sağlanıyor. Böylece hem toprağın sağlığının korunması hem de vatandaşların daha güvenilir ve kaliteli doğal ürünlere ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Bahçe atıklarının uygun şekilde parçalanarak ve elenerek toprağa kazandırılması, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunarken topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini de destekliyor. Bu sayede toprağın biyolojik yapısı güçleniyor ve doğal döngünün devamlılığı sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesinde yürüttüğü çalışmalarla yalnızca üretimi desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sağlıyor. Doğadan gelen her atık, yeniden doğaya kazandırılarak toprağın bereketine dönüşüyor.