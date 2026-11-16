Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.11.2026 - 23:17 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın 1. katında bulunan dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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