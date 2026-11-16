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        Kayseri Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği

        Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde Diyabet Birimi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği

        Kayseri Devlet Hastanesi’ne bağlı Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde Diyabet Birimi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Diyabet Birimi tarafından kurulan bilgilendirme standını Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl ve hastane yöneticileri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kan şekeri ölçümü yaptırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, diyabet hastalığında erken teşhisin, düzenli kan şekeri takibinin, sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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        Bilgilendirme standına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Diyabet Birimi çalışanlarına ve emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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