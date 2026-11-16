Motosiklet tutkunları, sabah namazında buluştu

KAYSERİ'de ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 18’incisini gerçekleştirdikleri sabah namazı etkinliğinde bir araya geldi.

Kentte 3 yıldır faaliyetlerini sürdüren ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği üyeleri, geçen yıl haziran ayında iyiliğin yayılması amacıyla başlattıkları 'Yeni Neslin İnşasıyla Her Alanda Adım Adım' projesi kapsamında sabah namazı buluşmaları yapmaya karar verdi. Sosyal medya hesaplarından da bu buluşmaları paylaşan motosiklet tutkunları, 18 aydır düzenli olarak farklı camilere giderek etkinliklerini sürdürüyor. Bu ay 18’incisi düzenlenen buluşma kapsamında dernek üyeleri, Melikgazi ilçesindeki Aydınlıkevler Camisi’ne, cami imamı Ömer Çekiç'in daveti üzerine motosikletleriyle geldi. Sabah namazını cemaatle kılan üyeler, namaz sonrası camiye gelen çocukların oluşturduğu alkış koridoru eşliğinde camiden ayrıldı.

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'CAMİ CAMİ GEZİYORUZ'

Çocukların ağırlıkta olduğu bir cemaat gördükleri için mutlu olduklarını söyleyen ALFA Kayseri Motosikletliler Derneği Başkanı Mert Uysal, "18’incisini düzenlediğimiz sabah namazı buluşmasında bir araya geldik. Burada Ömer Hocamızın daveti üzerine Aydınlıkevler Camisi'nde sabah namazını eda ettik. Biz her ayın ilk haftası, ilk pazarı ya da ikinci pazarı bu tarz bir buluşma yapıyoruz ve cami cami geziyoruz. Özellikle küçük çocukların ağırlıklı olduğu bir cemaat görmek bizleri bu ahir zamanda çok memnun etti. Motorlarımızla katılım sağladık. Hava koşulları ve soğuklar bizi biraz etkiliyor ama yüreklerimizin sıcaklığı ve ortamın güzelliği sayesinde bu da bizi engelleyemiyor. Güzel bir buluşma oldu. Hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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'GÜZEL BİR ORTAMA İMZA ATMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK'

Mert Uysal, "Biz motor kulübü olarak çok kalabalık bir aileyiz. Bütün istek ve taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Sabah namazı buluşmasını birçok arkadaşımız istiyordu. Biz de bu buluşmaları düzenliyor, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor, resmi ve özel günlerde valilik onaylı sürüşler gerçekleştiriyoruz. Güzel bir ortama imza atmak için bu yola çıktık. Bizi daha önceki etkinliklerimizden tanıyanlar da oluyor. Etkinliklerimizi görüp, etkilenerek ailemize katılanlar da oldu. Sabah namazı buluşmalarımızı sosyal medyadan görüp gelen arkadaşlarımız da var" diye konuştu. Cami buluşmalarını sosyal medyadan görerek derneğe katıldığını belirten dernek üyelerinden Halim Arslan ise "Sabah namazı etkinliğini sosyal medyadan gördüm. ‘Bizi de davet edin, niye davet etmiyorsunuz?’ diye esprili bir şekilde yazdım. Daha sonra başkanımız da cevap verdi ve bir şekilde dahil olduk. Mesaj gruplarımız var. Şu an mutluyuz" dedi.

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'İYİLİĞE İMZA ATMA ÇABASI VAR'

Tek başına motor kullanmanın bir anlamı olmadığının altını çizen Dernek Saymanı Murat Canpolat ise "Başkanımız ile yaklaşık 3 sene önce tanıştık. 10-12 yıl civarında motor serüvenim var. ALFA'nın maksadı aslında şu; tek sürerken sadece taşıt olarak kullanıyorsunuz ama ‘ALFA Kayseri’ dediğiniz zaman ortada bir sosyal sorumluluk projesi, iyiliğe imza atma çabası ve bir amaç var. Mert Başkanımıza, 'Başkanım bizi de alır mısın?’ dedik. O da ‘Biz isteyen herkesi gönlümüze alırız’ dedi. O gün bugündür beraber yürüyoruz" diye konuştu.

'BİR YERE ARTI KATABİLİR MİYİZ GAYRETİNDEYİZ'

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Tek amaçlarının dernek üyeleriyle birlikte topluma bir değer katmak olduğuna dikkat çeken Canpolat, "ALFA Kayseri, bizim derneğimiz ve biz o derneğin ağırlığıyla yürüyoruz. Tabii ki toplum her zaman iyi. Bizim tek bir gayemiz var; 'Tek olmaktansa bir yere bir artı katabilir miyiz' diye düşünüyoruz. Mert Başkanımız da bunun öncülüğünü yapıyor, biz de arkasından yetişmeye çalışıyoruz" dedi. Buluşma, dernek üyelerinin konvoy halinde motosikletleriyle cami çevresinde tur atmasının ardından sona erdi.