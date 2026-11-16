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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri 7 milyon yıllık tarihin çalışmalarına su seviyesi engel olmadı Yükselen su seviyesine rağmen Taşhan'da kazılar verimli geçti Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz: "2026 yılı kazılarında da değerli parçalar bulduk"

        7 milyon yıllık tarihin çalışmalarına su seviyesi engel olmadı Yükselen su seviyesine rağmen Taşhan'da kazılar verimli geçti Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz: "2026 yılı kazılarında da değerli parçalar bulduk"

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Taşhan bölgesinde 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmaları, barajdaki su seviyesinden dolayı geç başlamasına rağmen 2026 yılında verimli geçti. Kazı dönemi ile ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz, "2026 yılı kazılarında da değerli parçalar bulduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        7 milyon yıllık tarihin çalışmalarına su seviyesi engel olmadı Yükselen su seviyesine rağmen Taşhan'da kazılar verimli geçti Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz: "2026 yılı kazılarında da değerli parçalar bulduk"

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Taşhan bölgesinde 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmaları, barajdaki su seviyesinden dolayı geç başlamasına rağmen 2026 yılında verimli geçti. Kazı dönemi ile ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz, "2026 yılı kazılarında da değerli parçalar bulduk" dedi.

        Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip bölgede geçen kazı sezonunda çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son yapılan çalışmalarda daha önceki türlerden daha genç bir türe ait olduğu düşünülen 103 parça bulunurken 2026 yılında yağışlardan dolayı Yamula Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi ile çalışmalar planlamalardan daha geç başladı. Geç başlamasına rağmen verimli geçen çalışmalarda bu sezon 100’e yakın parça gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz, "Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Taşhan bölgesinde 2018 yılında kazı çalışmalarına başladık ve o zamandan beri devam ediyor. Bölgede yaklaşık bine yakın fosil bulduk bu zamana kadar. Bu yıl da suların yükselmesinden sonra biz kazı çalışmalarına biraz daha geç başladık. Bu sene çalışmalarımızda da yaklaşık 100 fosil bulduk. 4'e yakın neredeyse fil türümüz var. Bunların arasında dünyada tek parça halinde de olan bütün bir kafatasını bulduk. Zürafagiller, hortumlugiller, gergedan ve karnivor var. Bu yıl da bir gergedan kafatası bulduk. Aynı zamanda yine bir karnivorumuz daha oldu. Yaklaşık 3 ya da 4 tane karnivorumuz var elimizde. Kaplumbağamız var bu sene yine bulduğumuz parçalar arasında. Şu anda laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan 3D çalışması yapıyoruz. Bulduğumuz fosilleri tarayıp yeniden ayaklandırılmasını yapıyoruz" dedi.

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        "Bu sene de önemli parçalar bulduk"

        Almaz, geçen yıllara göre daha verimsiz geçeceğini düşündükleri 2026 yılı kazısında da önemli parçalar bulduklarını söyleyerek, "Diğer yıllara göre biraz daha verimsiz bir sene geçirdiğimizi düşünüyorduk suların yükselmesiyle birlikte. Ancak görüyoruz ki bu sene de bulduğumuz parçalar yine geçmiş senelerdeki gibi değerli parçalar. Bölgenin ekolojik durumunu tanımlayacak, çevrenin ekolojisi hakkında bize bilgi verecek parçalar bulduk. Burada yaklaşık 7.7 milyon yıllık bir tarihi aydınlatıyoruz. Kayseri’nin geçmiş dönemde nasıl bir iklime sahip olduğunu böylece daha yakından şahit oluyoruz. Bizim hedefimizde bir müze açmak var. Bu müzenin içinde de buradaki eserleri sergilemek var. Gelen insanlar müzeyi ziyaret ettiklerinde karşılaşacakları manzarayla birlikte bölgenin ekolojisi, tabiatı ve çevre hakkında bilgi sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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