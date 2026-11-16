Başkan Çolakbayrakdar: "Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız en güzel yatırımdır" Kocasinan'da ara tatil çocuklar için etkinliklerle dolu dolu geçecek

Kocasinan Belediyesi, ara tatilde çocukların hem eğlenmeleri hem de yeni beceriler kazanmaları için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Kocasinan Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında sinema gösterimlerinden oyun tasarımı ve kodlamaya, origami ve dikkat atölyelerinden matematik etkinliklerine, çocuk mutfağından tatlı tarifleri yarışmasına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. Çocukların tatil sevincini öğrenme, üretme ve eğlenceyle buluşturacaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız en güzel yatırımdır" dedi.

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Geleceğin teminatı çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Ara tatiller, çocuklarımızın dinlenirken kendilerini geliştirmeleri, yeni ilgi alanları keşfetmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için önemli fırsatlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bu dönemi en verimli ve keyifli şekilde değerlendirmeleri için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Sinemadan sanata, bilimden mutfağa kadar farklı alanlarda düzenleyeceğimiz faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren, üretmelerine ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan her çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu ailelerimizin mutluluğu, onların güzel yarınları ise Kocasinan’ımızın ve ülkemizin geleceğidir. Tüm çocuklarımızı ara tatil etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan’da ara tatilin her günü ayrı bir güzel

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından 1620 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "Ara Tatil Etkinlikleri" ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri beş gün boyunca eğlence ve öğrenmeyle buluşacak. Program kapsamında her gün saat 10.0011.00 arasında Ertuğrulgazi Akademi’de oyun tasarımı ve kodlama etkinliği gerçekleştirilecek. Ara tatilin vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan sinema gösterimleri ise çocuklara arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sunacak. Sinema etkinlikleri 16, 18 ve 20 Kasım tarihlerinde saat 13.30’da Hacı Mustafa Tarman Sinan Kütüphanesi’nde (Erkilet), 17 ve 19 Kasım tarihlerinde ise saat 13.30’da Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programda çocukların el becerilerini geliştirecek etkinlikler de yer alıyor. 16 Kasım Pazartesi günü saat 11.0012.30 arasında Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde origami etkinliği düzenlenecek. 17 Kasım Salı günü Ertuğrulgazi Akademi’de saat 14.4515.45 arasında güvenli bağlanma temalı anne ve çocuk atölyesi gerçekleştirilecek. 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.0012.30 arasında Ertuğrulgazi Akademi’de origami etkinliği çocuklarla buluşacak. Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlayacak atölyeler de programda önemli yer tutuyor. 19 Kasım Perşembe günü saat 14.3015.30 arasında 910 yaş grubuna yönelik dikkat atölyesi Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde düzenlenecek. Haftanın her günü farklı akademilerde gerçekleştirilecek oyunla matematik atölyeleri ise çocukların matematiği eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayacak. Atölyeler 16 Kasım’da Yakut Akademi’de, 17 Kasım’da Ertuğrulgazi Akademi’de, 18 Kasım’da Yakut Akademi’de ve 19 Kasım’da Ertuğrulgazi Akademi’de saat 14.0015.00 arasında gerçekleştirilecek. 20 Kasım Cuma günü saat 13.3014.30 arasında ise Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde ebru atölyesi düzenlenecek. Ayrıca 20 Kasım Cuma günü saat 14.30’da Ertuğrulgazi Akademi’de zeka oyunları turnuvası yapılacak.

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Küçük şefler mutfakta yeteneklerini sergileyecek

Kocasinan Belediyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve üretmenin mutluluğunu yaşamaları amacıyla "Kocaşef Çocuklar Mutfakta" etkinliğiyle de ara tatile lezzet katacak. Kocasinan Akademi bünyesinde düzenlenecek "Çocuklar Arası Tatlı Tarifler Yarışması" kapsamında 1013 yaş grubundaki çocuklar mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Her akademide 12 çocuğun yarışacağı organizasyonda, 1619 Kasım tarihleri arasında ön eleme yarışmaları gerçekleştirilecek. Pazartesi günü Yakut Akademi’de, salı günü Ertuğrulgazi Akademi’de, çarşamba günü Yenişehir Akademi’de, perşembe günü ise Erciyesevler Akademi’de düzenlenecek yarışmalarda çocuklar cupcake ve kurabiye hazırlayarak hünerlerini ortaya koyacak. Saat 13.00’te başlayacak yarışmaların ardından büyük final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın finali, 20 Kasım Cuma günü Ertuğrulgazi Akademi’de gerçekleştirilecek. Finalde çocuklar bu kez yaş pasta hazırlayarak tatlı tarifleri yarışmasının birincisi olmak için mücadele edecek. Çocukların mutfak becerilerini geliştirmeyi ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlayan etkinlik, ara tatilin en renkli organizasyonlarından biri olacak.

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Başvurular kontenjanla sınırlı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ara tatil etkinlikleri kontenjanla sınırlı olacak. Etkinliklere katılmak, başvuru ve ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, www.kocasinan.bel.tr/kurslar internet adresini ziyaret edebilir. Ayrıca 0352 222 70 00 numaralı telefondan 2574 ve 2580 dahili hatları aracılığıyla bilgi alabileceği öğrenildi.