Kayseri'de çiftçiler için tarımsal kurutma sahası kuruldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesinde 935 bin lira maliyetle yaptırılan tarımsal kurutma sahası hizmete girdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesinde 935 bin lira maliyetle yaptırılan tarımsal kurutma sahası hizmete girdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere kolaylık sağlamak amacıyla Dadağı Mahallesi'ne kurutma sahası inşa edildi.
Toplam 2 bin metrekare alana sahip olan ve 935 bin liraya mal olan tesis, bölge çiftçilerinin kullanımına sunuldu.
Üreticiler tesis sayesinde ay çekirdeği, kabak, arpa ve buğday gibi ürünlerini toprakla temas etmeden kurutma imkanına kavuştu.
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