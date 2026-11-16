60 yıldır içtiği sigarayı geçirdiği ağır KOAH atağının ardından bıraktı

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde yaşayan Selahattin Doyuran, 60 yıldır içtiği sigarayı geçirdiği ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) atağının ardından bıraktı.

Yoğun burun kanamalarını durduracağı iddiasıyla 15 yaşında sigara içmeye başlayan ve zamanla günde 3 pakete kadar çıkaran Doyuran'a yıllar önce KOAH tanısı konuldu.

Sağlık problemlerine rağmen sigara kullanmaya devam eden ve iki hafta önce Kalaba beldesindeki evinde komaya giren Doyuran, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği'nde tedavi görüyor.

Hastanede sigarayı bırakan 75 yaşındaki Selahattin Doyuran, AA muhabirine, 15 yaşından bu yana aralıksız sigara içtiğini ve oruçlarını bile sigara için bozduğunu söyledi.

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Sinirlenince sigaraya sarıldığını belirten Doyuran, "Allah kimseye vermesin, düştüm ama gel bana sor. Cebimde sigara yoksa, biriyle münakaşa edince ya onu öldüreceğim ya kendim öleceğim. Cebimde sigara olunca, bir sinir anında onu içince başım toparlanıyordu. Ya özür diliyordum ya da şakaya vuruyordum. Çok şükür kurtuldum, şimdi bayram yapıyorum." diye konuştu.

Doyuran, günde 3 paket sigara içtiğini, nefes almakta zorlanınca ailesinin çabaları sonucu paket sayısını azalttığını ifade etti.

Evinde iki hafta önce ağır bir atak geçirdiğini ve nefes alamadığını anlatan Doyuran, "Daraldım kaldım, 'Acil beni hastaneye götürün' dedim. Oğlum beni buraya yetiştirdi. İlaçlarımı verdiler, kurtuldum. İdrar tutamıyordum, o hallere düştüm." dedi.

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- "Tövbeler olsun, kurtuldum ben"

Yaşadığı atağın ardından sigarayı bıraktığını belirten Doyuran, "İçmiyorum çok şükür, hiç aklımda yok çünkü kendimi kaybetmişim, düşmeyince bilinmiyor. Ölümü istiyorsanız daha çok için. Çoluk çocuğunla mutlu olmak istiyorsan sigarayı bırakacaksın. Nefessiz bırakınca ne yapacaksın, yaşayan ölüsün, huzurun kalmıyor. Tövbeler olsun, kurtuldum ben." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Fatma Özdemir de Doyuran'ın şiddetli bir KOAH alevlenmesiyle hastaneye getirildiğini, normalde atması gereken karbondioksiti vücudundan atamadığını ve basınçlı makinelerle tedavi ettiklerini söyledi.

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Tedavinin faydasını gördüklerini ve hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydeden Özdemir, "Sigarayı bir daha ağzına sürmeyeceğine söz verdi." dedi.