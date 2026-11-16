Çağrı Yağız Yasak galibiyetin mimarlarından oldu

– Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün başarılı oyuncusu Çağrı Yağız Yasak, Kırşehirspor maçının son dakikalarında kaleye geçerek yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün Kırşehirspor ile oynadığı 12. hafta karşılaşmasının son dakikalarında unutulmaz anlar yaşandı. Mavisiyahlı ekibin başarılı oyuncusu Çağrı Yağız Yasak, önce sahada mücadelesiyle, ardından kalede yaptığı kurtarışlarla maçın kahramanlarından biri oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Çağrı Yağız Yasak, 72. dakikada takım kaptanı Artun Akçakın'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 90+2. dakikasında kaleci Mertcan Dağlı'nın direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasıyla Erciyes 38 FSK'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Kalesinde oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Kayseri temsilcisinde eldivenleri Çağrı Yağız Yasak devraldı. Maçın en kritik anlarında kaleye geçen tecrübeli oyuncu, Kırşehirspor'un ataklarında yaptığı önemli kurtarışlarla takımına büyük katkı sağladı. Hem hücumda hem savunmada görevini başarıyla yerine getiren Çağrı Yağız, performansıyla tribünlerden de alkış aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan başarılı futbolcu, galibiyet coşkusunu takım arkadaşları ve taraftarlarla birlikte kutladı.

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Erciyes 38 FSK formasıyla sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Çağrı Yağız Yasak, Kırşehirspor karşısında ortaya koyduğu bu sıra dışı performansla dikkatleri üzerine çekti.