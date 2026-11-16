Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Amaratspor ile Büyük Toramanspor puanları paylaştılar

        Amaratspor ile Büyük Toramanspor puanları paylaştılar

        Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasında oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada Amaratspor penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Amaratspor ile Büyük Toramanspor puanları paylaştılar

        Kayseri Süper Amatör Küme’nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasında oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada Amaratspor penaltı atışından yararlanamadı.

        Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

        Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Sinem Özpınar, Harun Soyeşik

        Amaratspor: Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Mustafa Erginer dk. 74), Halil İbrahim Cıngıllı, Egemen Polat (Mehmet Kahveci dk. 46), Ömer Talha Günal, Samet Can Çapar, Mehmet Türlü, Fatih Demircan (Turan Derecik dk. 60), İsmail Aydoğdu (Yasin Dumlu dk. 88), Yusuf Kaya

        Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Yunus Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Bulut Akbaş, Selim Başev (Ali Taşbaş dk. 62), Muhammed Yasin Turgutalp, Ekram Tuğra Kılınç (Serhat Pakır dk. 88), Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 54), Cüneyt Turgut, Mehmet Kütük, Tolga Yıldız

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Mehmet Tosun üçüncü golünü attı
        Mehmet Tosun üçüncü golünü attı
        Mertcan Dağlı ve Artun Akçakın kırmızı kart gördü
        Mertcan Dağlı ve Artun Akçakın kırmızı kart gördü
        Adem Çak: "Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"
        Adem Çak: "Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"
        Kocasinan Şimşekspor uzatmalarda güldü
        Kocasinan Şimşekspor uzatmalarda güldü
        Develispor 3 puanı tek golle aldı
        Develispor 3 puanı tek golle aldı
        Aladağlar'da mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Aladağlar'da mahsur kalan dağcı kurtarıldı