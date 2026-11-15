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        Aladağlar'da mahsur kalan dağcı kurtarıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Aladağlar'da mahsur kalan dağcı kurtarıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Aladağlar'a arkadaşlarıyla tırmanış yapmak isteyen N.D, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı.

        Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcının arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaralı dağcı bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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