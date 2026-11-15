Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı

Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu, açılan sergide tanıtıldı.

Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Dünya Bebekleri Sergisi"nin açılış töreninde, 34 yıl önce Almanya'ya yaptığı seyahatte o zaman bir yaşında olan kızına gelin bebek aldığını ve oyuncak bebekle ilk tanışmalarının bu şekilde olduğunu söyledi.

Yalçın, ikinci kız evladının da aileye katılmasıyla oyuncak bebeklere olan ilgisinin arttığını anlattı.

Antika pazarındaki arkadaşlarının da desteğiyle koleksiyonunun giderek büyüdüğünü ve zamanla 25 ülkeden 229 bebeğe ulaştığını belirten Yalçın, "Bebek, masumiyetin ve saflığın ifadesidir. Masumiyet ve saflık hepimizin bebeklerde gördüğü bir şey. Hepimizin de ona ihtiyacı var." dedi.

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Yalçın, serginin açılışının Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekti.

Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara değinen Yalçın, "Ne kadar bebekle alakalı iş görsek ya da uğraşı versek hemen Filistinli çocuklar, bebekler aklımıza geliyor ve içimiz acıyor. Allah onları da bir an önce kurtarsın inşallah." diye konuştu.

Sergide Filistinli çocuklarla ilgili özel bir bölümün de bulunduğunu anlatan Yalçın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş de serginin anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

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Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.