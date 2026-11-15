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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3- 1 Kırşehirspor FK

        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3- 1 Kırşehirspor FK

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan 12. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, kendi evinde konuk ettiği Kırşehirspor FK'yı 31 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3- 1 Kırşehirspor FK

        TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 12. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, kendi evinde konuk ettiği Kırşehirspor FK’yı 31 mağlup etti.

        Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

        Hakemler: Sezer Yalçın, Gökhan Salduz, Gökhan Baş

        Erciyes 38 FK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 67), Artun Akçakın (Çağrı Yağız Yasak Dk. 72), İlkay İşler (Ali Klıç Dk. 82), Berkay Ekici, Ensar Bilir, Mikail Koçak (Caner Kaban Dk. 82), Utkan Gökçen

        Kırşehirspor FK: Efehan Kaptan, Tayfun Çulha, Muhammed Mustafa Pınarcı (Musa Bulut Dk. 84), Yusuf Ali Çakı (Muhammed Emin Ergin Dk.70) (, Metin Esmer, Caner Uzun, Efe Can Saçıkara (Çağdaş Şendur Dk. 55), Muhammet Özkal, Arda Furkan Abbak (Yiğit Yıldız Dk. 70), Alihan Bel (Alperen Akar Dk.84), Ozan Can Dursun

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        Goller: Mehmet Tosun( Dk. 12, 54), Berkay Ekici (Dk. 86) (Erciyes38 FK), Tayfun Çulha (Dk. 25) (Kırşehirspor FK)

        Sarı Kartlar: Güney Gençel, Berkay Ekici (Erciyes 38 FK), Muhammet Özkal (Kırşehirspor FK)

        Kırmızı Kart: Mertcan Dağlı (Dk. 90) (Erciyes 38 FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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