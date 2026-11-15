Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde Satranç Türkiye Kupası'nda ilk hamle Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin satranç şampiyonlarını Kayseri'mizden yetiştireceğiz"

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, 49 ilden 312 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvaya katılanlara başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Türkiye’nin satranç şampiyonlarını Kayseri’mizden yetiştireceğiz" dedi.

Talas Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Enes Efendioğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.

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Gençlerin sporla, eğitimle ve kültürel faaliyetlerle iç içe yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle turnuvaya katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde özellikle gençlerimizin sporun içerisinde yer alabilmeleri, daha konforlu ortamlarda spor yapabilmeleri ve zamanlarını eğitimle, sporla değerlendirebilmeleri için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz için yeni mekanlar oluşturuyor, onların yeteneklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Satranç da bu çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Okullarımızda düzenlediğimiz satranç turnuvalarını, satranç merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte daha geniş bir alana taşıdık. Sadece Kayseri’de değil, çevre illerimizin de katılımıyla farklı organizasyonların gerçekleştirilmesine öncülük ediyoruz. İkinci kez Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bir hafta sürecek müsabakaların ardından dereceye giren sporcularımız belli olacak. Ancak bizim gözümüzde burada mücadele eden bütün çocuklarımız birbirinden kıymetli. Hepsi bizim evladımız, hepsi bu ülkenin geleceği. Rabbim hepsinin bahtını açık etsin. Çocuklarımızın elde ettiği her başarı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Onlara ne kadar fazla destek verir, ne kadar çok imkan sunarsak ülkemiz adına elde edecekleri başarılar da o kadar artacaktır. En büyük arzumuz, gençlerimizin ulusal ve uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek ülkemizi gururlandırmalarıdır. Bundan sonra da daha fazla spor branşında gençlerimizin yanında olmaya ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti hedefine emin adımlarla ilerliyor"

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Türkiye Kupası’nın Kayseri’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri’mizde Kocasinan Belediyemizin desteğiyle Satranç Türkiye Kupası’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor şehri Kayseri’mizde bütün branşlarda olduğu gibi satranç alanında da 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, satranç sporunun gelişmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlıyor. Türkiye Kupası’nın burada düzenlenmesi ve yoğun katılım bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Nihai hedefimiz, 2029 yılında Dünya Spor Başkenti olma yolunda ilerleyen Kayseri’mizi bütün spor branşlarında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir haline getirmektir. Bu hedef Kayseri’ye çok yakışıyor. Satranç branşında da çalışmalarımızı daha ileriye taşıyarak bu başarıyı taçlandıracağımıza inanıyorum. Bu güzel organizasyona katkılarından dolayı Kocasinan Belediyemize ve Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum" dedi.

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"Türkiye’yi bir satranç merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Enes Efendioğlu da organizasyona verdikleri destekten dolayı Kocasinan Belediyesine ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, "Başkanımızın ev sahipliğinde bu güzel organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcularımız bir hafta boyunca burada mücadele edecek. Turnuvada başarılı olan sporcularımız, önümüzdeki ay Gaziantep’te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazanacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle ülkemizi bir satranç merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Satranç sporu, ülkemizde 1,8 milyon lisanslı sporcusuyla en geniş sporcu havuzlarından birine sahip. Hedefimiz, sporcularımızın daha büyük bir bölümünün aktif olarak satrançla ilgilenmesini sağlamak ve bu sporu okullara, evlere, kısacası sporun bulunduğu her alana ulaştırmak" şeklinde konuştu.

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Satranç Hakemi Ümit Yağmur ise Türkiye Kupası’nın iki yıldır Kayseri’de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Kupası’nın iki yıldır Kayseri’de düzenlenmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor ve katılımcılar da bu durumdan oldukça memnun. Kocasinan Belediyesinin satranç sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Türkiye Satranç Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Başkanımız satranca her zaman destek veren, sporu seven ve sporcuların yanında olan bir isim. Satranç, zekayı geliştiren, odaklanmayı ve dikkat becerisini güçlendiren önemli bir spor dalıdır. Özellikle çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, zihinsel gelişimlerini desteklemesi ve stratejik düşünme becerisi kazanması açısından satrancı çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren satrançla ilgilenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Turnuvaya katılan sporcular ve davetliler de böylesine önemli bir organizasyonun Kayseri’de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyona ev sahipliği yapan Kocasinan Belediyesine ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, gençlerin zihinsel gelişimine katkı sunan ve Türkiye’de satranç sporunun yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, 49 ilden 312 sporcunun katılımıyla başladı. 1421 Kasım tarihleri arasında Talas Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 11 tur üzerinden oynanacak turnuvada sporcular, Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için mücadele edecek. Şampiyonada dereceye giren sporculara toplam 500 bin TL ödül verilecek.