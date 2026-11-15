Kayseri'de karısını ve 3 çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla rehin aldığı eşini ve 3 çocuğunu bırakıp evden çıkmayan kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla rehin aldığı eşini ve 3 çocuğunu bırakıp evden çıkmayan kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.K. (35), Yenimahalle'de bulunan evinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Sabah yengesi ile 3 çocuğunu evden çıkartan Ö.K'nin kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, psikolog eşliğinde uzun süre Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı.
İkna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine kapıyı kırıp eve giren özel harekat polisleri Ö.K'yi gözaltına aldı.
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