Yeşilyurt Mahallesi'nin yolları sıcak asfalt ile yenileniyor

İlçede merkez ve kırsalda birçok alanda hizmet eden Melikgazi Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlan Yeşilyurt Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmasına başlıyor.

Yapılan alt yapı ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Buranın eski ismi Mancusun. Buraya doğalgaz geldi. Alt yapı çalışmaları da tamamlandı. Mahallemizin Sivas Caddesi ile olan bağlantı yolunu yeniledik. Mahallemizin bütün sokaklarına girdik. Bu mahallemizde ayrıca 7 bin metrekare de yaya yolu ve otopark çalışması yaptık. 7 bin ton asfalt kullanarak, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yolu da asfalt yapacağız. Sivas Caddesi’nden mahallemize girişçıkışı sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik hattın altyapı çalışmaları bitti, şimdi asfaltlama çalışmalarına başlıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten burası çok güzel oldu. Sağ olsun muhtarımızda bize her türlü desteği verdi ve Yeşilyurt Mahallesi güzel bir ortama kavuştu. Cenabı Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımıza da en iyi şekilde bu yolları kullanmak nasip olur inşallah" dedi.