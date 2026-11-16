Büyükşehir'den Kocasinan Dadağı Mahallesi'ne tarımsal kurutma sahası yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve çiftçileri destekleyen yatırımlarına devam ediyor. Kocasinan ilçesi Dadağı Mahallesi’nde 935 bin TL’lik yatırımla 2 bin metrekarelik modern tarımsal kurutma sahası inşa edilerek üreticilerin hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek, üreticilerin ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesine bağlı Dadağı Mahallesi’nde hayata geçirilen tarımsal kurutma sahası tamamlanarak bölge çiftçilerinin kullanımına açıldı. Toplam 2 bin metrekarelik alana sahip tesis, 935 bin TL maliyetle gerçekleştirildi.

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Ay Çekirdeği ve Tarımsal Ürünler İçin Modern Kurutma Alanı

Özellikle ay çekirdeği üretiminin yoğun olduğu Dadağı Mahallesi’nde hizmete sunulan kurutma sahası, üreticilerin ürünlerini daha uygun şartlarda kurutabilmelerine imkân sağlıyor. Ay çekirdeğinin yanı sıra farklı tarımsal ürünlerin kurutulmasında da kullanılabilecek şekilde oluşturulan tesis sayesinde çiftçiler, ürünlerini toprakla temas etmeden ve hava şartlarının olumsuz etkilerinden korunarak kurutabiliyor.

Kırsal Kalkınmaya ve Üreticiye Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği tarımsal yatırımlarla üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi, ürün kalitesinin korunmasını ve tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini hedefliyor. Dadağı Mahallesi’nde hizmete sunulan tarımsal kurutma sahası da üreticilerin emeğine katkı sağlayan yatırımlar arasında yer alırken, Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarını sürdürüyor.

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"Dadağı’yı Kurtardı"

Mahalleye kazandırılan kurutma sahası, üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Dadağı Mahallesi Muhtarlığı Azası Ahmet Çetin hizmetten dolayı mahalleli adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çetin, daha önce üreticilerin ürünlerini kurutmak için yaşadığı sorunlara değinerek, "Daha önce millet yollara döküyordu çekirdeğini. Memduh Başkanım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımdan Allah razı olsun, yer yaptılar bize. Ay çekirdeğimizi, kabağımızı kurutuyoruz. Yazın arpa, buğday döküyoruz. Başkanım Dadağı’yı kurtardı, Allah ondan razı olsun" dedi.