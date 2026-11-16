Oto tamircisi Kazım usta, 7. üniversite diploması için gün sayıyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yaptığı işlerle ilgili eğitim alan 47 yaşındaki oto tamircisi Kazım Karagöz, 7. üniversite diploması için gün sayıyor.

Çocukluğunda dedesinin yanında çıraklık yaparak tamirciliğe adım atan Karagöz, dükkanındaki mesaisinden kalan zamanı eğitime ve kendisini geliştirmeye adadı.

Müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Makine Programı'nı bitiren Karagöz, dedesinden kalan dükkanı daha iyi yönetebilmek için 2011'de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

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İş yerine çeşitli sigorta şirketlerinden gelen kazalı araçların bakım ve onarımında mevzuata hakim olabilmek için 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nı tamamlayan Karagöz, 2018'de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Kamu hizmetlerindeki hukuki süreçlere ilişkin bilgisini artırmak amacıyla 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndan mezun olan Karagöz, yaptığı çeşitli televizyon programlarında edindiği medya deneyimini akademik alanda da pekiştirerek 2023'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya ve İletişim Programı'nı tamamladı.

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- Diploma, sertifika ve belgelerini tamirhanesinde sergiliyor

Oto sanayinin zorlu çalışma ortamına rağmen eğitimine ara vermeyen Karagöz, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda "Hizmet Kalitesi ve Müşteri Sadakati İlişkilerinin İncelenmesi: Motorlu Kara Taşıtları Bakım Onarım Sektöründe Bir Uygulama" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini 2026'da tamamlarken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ise lisans öğrenimini sürdürüyor.

Aynı zamanda motorlu taşıt sürücü kurslarında 20 yıl usta öğretici olarak görev yapan Karagöz, Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak da çalışmalarına devam ediyor.

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Eğitimi sadece bir ünvan olarak görmeyip mesleki gelişimini toplumsal faydanın bir aracı sayan Kazım usta, tamamladığı üniversitelerin diplomalarını, elde ettiği ünvan belgelerini ve sertifikalarını tamirhanesindeki çalışma odasının duvarlarında sergiliyor.

Oto tamircisi Kazım Karagöz, AA muhabirine, otomotiv sektörüne duyduğu ilginin çocukluk yıllarında başladığını belirterek, ailesinin kuşaklar boyu sürdürdüğü sanayicilik geleneğinin kendisinin meslek hayatını şekillendirdiğini söyledi.

Dedesiyle sanayide geçirdiği ilk yılların kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu anlatan Karagöz, eğitim hayatı boyunca 6 bölüm bitirdiğini ve işletme alanında yüksek lisans yaptığını dile getirdi.

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Eğitim tercihlerinde temel ölçütün yaptığı işle doğrudan bağlantılı alanlarda kendisini geliştirmek olduğuna dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Ben ne iş yapıyorsam onun üniversitesini okudum. İnsanların da ne iş yaparsa onu okuması taraftarıyım. Özellikle sektörüme fayda sağlama noktasında motorlu kara taşıtlarında hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine, sadakatine etkisi noktasında tez hazırladım ve kitabımı bastırdım. Yani işletmelerde müşteriye daha nasıl kaliteli hizmet verilir, bunun üzerine katkı sağladık. Şu anda 4. sınıftayım ve 7. bölümü bu sene itibarıyla bitirmek üzereyim inşallah. Madem bu kadar insan odaklı çalışıyoruz, o zaman insanı tanıyalım dedik. Verdiğimiz hizmetler insana özgüyse biz de insanı tanıyarak daha ne kadar faydalı olabiliriz diye sosyoloji bölümünü okuyorum."

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- Sektörden birçok insana gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor

Karagöz, eğitimin insanın dünyaya bakışını zenginleştirdiğini belirterek, eğitim hayatını bir zorunluluktan ziyade kişisel gelişim ve topluma daha nitelikli hizmet sunma aracı olarak gördüğünü kaydetti.

Farklı alanlarda faaliyet göstermesi dolayısıyla çevresinde zaman zaman farklı tanımlamalarla anıldığını anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"İşletmesinde ya da özel hayatında merak ettiği, takıldığı, yönetmelikle alakalı detaylı bilgi almak istediği zaman direkt akıllarına ben geliyorum. Özellikle sektörümüzden birçok insana gönüllü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hem eğitim alanında hem sektörel olarak 'Kesin Kazım biliyordur' diyorlar. Sabah yağlı ellerle sanayide, bir yandan okul hayatında, bir yandan takım elbiseyle siyasetin içerisinde birçok alanda bizi tanımladıkları kelimeler oluyor. İşte orada insanlar da karmaşaya düşüyorlar, tek bir tanımlamaya sığdıramıyorlar."

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Karagöz, eğitimli ve donanımlı kişilerin sanayi sektöründe görev almasının hizmet kalitesini artırdığına dikkati çekerek, sektörün modernleşmesiyle toplumdaki ön yargıların da değişmeye başladığını sözlerine ekledi.