Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara vergi ödemesi hatırlatması

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak Vergisi'nin 2. taksit ödemelerinin başladığını ve hafta sonu veznelerin açık olduğunu hatırlatarak, ödemelerin 30 Kasım’da sona ereceğini söyledi.

Bir vatandaş olarak herkesin vergi görevini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her yıl iki taksit halinde alınan Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2. taksit ödemeleri başladı. Vergi mükellefleri ödemelerini son gün olan 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilir. Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 08.30 ile 19.00 arası ödeme yapabilir. Hafta sonu ise saat 09.00 ile 17.00 arası ödeme yapmak isteyenler için veznelerimiz açık bulunacak. Belediyeye gelme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme yapabilir. Bu vergiler Melikgazi’mizde hizmet ve yatırıma dönüşüyor. Melikgazi Belediyesi olarak rekor anlamda birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Kamu hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Palancıoğlu, "Ödeme konusunda sunduğumuz kolaylıklarla vatandaşlarımız zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabilirler. Mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerekiyor. Vergilerimizi ödeyerek vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Emlak borcunu ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.