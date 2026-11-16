Kayseri Büyükşehir'den sürdürülebilir geleceğe uluslararası katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen AGRECsBOOST Projesi kapsamında İzmir’de düzenlenen Yenilenebilir Enerji Topluluklarıyla Yeşil Dönüşüm Paneli’ne katılarak yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentleşme, yenilenebilir enerji ve akıllı şehircilik alanlarındaki çalışmalarını uluslararası platformlarda da sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen AGRECsBOOST Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Topluluklarıyla Yeşil Dönüşüm Paneli’nde yer aldı.

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İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde İzmir’de düzenlenen panelde; enerji sektörü temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. COP31 sürecinde öne çıkan iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, yenilenebilir enerji topluluklarının yerel ölçekteki önemi ve yeşil dönüşüm sürecine katkıları değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Deneyimlerini Uluslararası Platformda Paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden Dr. Lütfiye Aydın, panelin "Güncel Yaklaşımlar AB ve Türkiye’den Topluluk Temelli İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı oturumunda panelist olarak yer aldı.

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Oturumda Avrupa Birliği ve Türkiye’de hayata geçirilen yenilenebilir enerji toplulukları uygulamaları, yerel yönetimlerin enerji dönüşümündeki sorumlulukları ve topluluk temelli enerji modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Sürdürülebilir Kent Hedefine Uluslararası İş Birliği Katkısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla yenilenebilir enerji, çevre dostu uygulamalar ve akıllı şehircilik alanlarındaki çalışmalarını geliştirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayan uluslararası platformlarda yer alarak sürdürülebilir kentleşme hedeflerine yönelik çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor.