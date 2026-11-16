Kocasinan Şimşekspor uzatmalarda güldü
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta ligin 6. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Derinkuyugücü'nü konuk etti. Sarısiyahlılar galibiyete 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek'in attığı golle ulaştı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta ligin 6. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Derinkuyugücü’nü konuk etti. Sarısiyahlılar galibiyete 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek’in attığı golle ulaştı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Mustafa Kılıç, Elçin Kaba, Ahmet Köse
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla (Erkan Kapar dk. 71), Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın, Sabri Çakır, Umut Türk, Eray Akyol, Efe Güler (Eray Gergin dk. 57), Hüseyin Barış Temizyürek, Halil Coşkun, Selahattin Enes Kılınç (M. Emin Bakan dk. 88)
Derinkuyugücü: Hüseyin Şadi Yıldız, Muhammed Taha Urlular, Bertan Tan (Fatih Aydın dk. 54), Esen Yılanlı (Refik Emre İlhan dk. 74), Ahmet Zekeriya Kartal, Sefer Mert Buldu, Ömer Faruk Ateş, Enes Gümüş, Umut İmece, İsrafil Güler, Taner Yılmaz
Gol: Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 90+4) (Kocasinan Şimşekspor)
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