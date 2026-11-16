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        Develispor 3 puanı tek golle aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Develispor, rakibi Argıncıkspor'u Ali Bayram'ın golü ile 10 yenerek zirve takibini sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Develispor 3 puanı tek golle aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme’nin 4. haftasında Develispor, rakibi Argıncıkspor’u Ali Bayram’ın golü ile 10 yenerek zirve takibini sürdürdü.

        Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

        Hakemler: Gökhan Mutlu, Ersin Öztürk, Ensar Küçük

        Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman (Şahin Topuz dk. 65),Hamza Furkan Atasoy, Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner (Sezai Küçük dk. 80), Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Gökdeniz Albostan (Memduh Çökük dk. 58), Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen

        Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Furkan Acar, Ali Bayram (Batuhan Hidayetoğlu dk. 82), Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak (Ozan Efe dk. 77), Talha Çoban, Bahadır Sarıçiçek (Sefa Şahin dk. 68), Burak Çalış (Mehmet Bayram dk. 77), Arda İlhan, Ömer Yüksel Koç (Emre Can Karakaya dk. 68)

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        Gol: Ali Bayram (dk. 48) (Develispor)

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