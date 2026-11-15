Kayadan düşen adam ekipler tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Karatepe Belası mevkide meydana gelen olayda, N.D. kayadan düşerek mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu N.D., sedye ile 500 metre taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşen bir kişi, ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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