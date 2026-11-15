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        Kayadan düşen adam ekipler tarafından kurtarıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşen bir kişi, ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Kayadan düşen adam ekipler tarafından kurtarıldı

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşen bir kişi, ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Karatepe Belası mevkide meydana gelen olayda, N.D. kayadan düşerek mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu N.D., sedye ile 500 metre taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

        Kayadan düşen N.D., olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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