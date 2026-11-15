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        Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ve 2027 yılı hedeflerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ve 2027 yılı hedeflerini değerlendirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra 2026 yılı etkinlik ve faaliyetleri de masaya yatırıldı.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, işletme süreçleri, teknik altyapı ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin kar üretimi, pistlerin ezilmesi, pist güvenliği, mekanik tesislerin bakımı ve işletilmesi ile yaz döneminde gerçekleştirilen genel bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "19 mekanik tesis diyorduk, artık yılbaşından itibaren 20 mekanik tesis hayata geçmiş olacak. Ayrıca dağ kızağımız eklenmiş oluyor. 112 kilometrelik pist uzunluğumuz var." ifadelerini kullandı.

        Hisarcık, Tekir, Develi ve Hacılar olmak üzere dört kapının birbirine bağlantılı olduğunu ve ziyaretçilerin kapılar arasında rahatlıkla geçiş sağlayabildiğini ifade eden Büyükkılıç, merkeze kazandırılan dağ kızağı tesisinin de ayrı bir zenginlik kattığını belirtti.

        Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle değil, yılın 12 ayında spor ve turizm faaliyetleriyle öne çıkmasını hedeflediklerini vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin de bu vizyonun önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

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        Merkezin bugüne kadar 50'den fazla takımı ağırladığını anlatan Büyükkılıç, tesise kazandırılan Atletizm Pisti ile spor altyapısının daha da zenginleştirildiğini kaydetti.

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