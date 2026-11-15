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        Erciyes, yeni sezona yeniliklerle hazırlanıyor: Başkan Büyükkılıç'tan turizm atağı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ve 2027 yılı hedeflerini değerlendirdi. Kar üretiminden pist güvenliğine, mekanik tesislerden dağ kızağına kadar kapsamlı çalışmaların ele alındığı toplantıda Büyükkılıç, "Tüm kayak sevdalılarını Erciyes'imize bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Erciyes, yeni sezona yeniliklerle hazırlanıyor: Başkan Büyükkılıç'tan turizm atağı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ve 2027 yılı hedeflerini değerlendirdi. Kar üretiminden pist güvenliğine, mekanik tesislerden dağ kızağına kadar kapsamlı çalışmaların ele alındığı toplantıda Büyükkılıç, "Tüm kayak sevdalılarını Erciyes’imize bekliyoruz" dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni sezon öncesi hazırlıkları masaya yatırdı. Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası standartlardaki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra 2026 yılı etkinlik ve faaliyetleri de ele alındı.

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        Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Kayak Merkezi’nin işletme süreçleri, teknik altyapısı ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Akşehirlioğlu sunumunda; kar üretimi, pistlerin ezilmesi ve hazırlanması, pist güvenliğine yönelik tedbirler, mekanik tesislerin hazırlığı ve işletilmesi, tesislerin bakımı ile yaz döneminde gerçekleştirilen genel bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erciyes Kayak Merkezi’nin Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR’a üye olan Türkiye’deki ilk kayak merkezi olmasının önemine de değinen Akşehirlioğlu, dağ güvenliği ve kurtarma faaliyetlerini aktardı. Ayrıca atölyelerde gerçekleştirilen görsel üretim çalışmaları, tesislerin teknik hazırlıkları ve 2026 yılı organizasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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        Erciyes’te 20 mekanik tesis, 112 kilometre pist

        Erciyes’in her geçen yıl gelişen altyapısına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "19 mekanik tesis diyorduk, artık yılbaşından itibaren 20 mekanik tesis hayata geçmiş olacak. Ayrıca dağ kızağımız eklenmiş oluyor. 112 kilometrelik pist uzunluğumuz var" dedi.

        Hisarcık Kapı, Tekir Kapı, Develi Kapı ve Hacılar Kapı olmak üzere dört kapının birbirine bağlantılı olduğunu ve ziyaretçilerin kapılar arasında rahatlıkla geçiş sağlayabildiğini ifade eden Büyükkılıç, Erciyes’e kazandırılan dağ kızağı tesisinin de merkeze ayrı bir zenginlik kattığını belirtti.

        Erciyes 12 ay spor ve turizmin merkezi olacak

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        Erciyes’in yalnızca kış turizmiyle değil, yılın 12 ayında spor ve turizm faaliyetleriyle öne çıkmasını hedeflediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin de bu vizyonun önemli parçalarından biri olduğunu kaydetti.

        Merkezin bugüne kadar 50’den fazla takımı ağırladığını hatırlatan Büyükkılıç, tesise kazandırılan Atletizm Pisti ile spor altyapısının daha da zenginleştirildiğini ifade etti.

        "Tüm kayak sevdalılarını Erciyes’imize bekliyoruz"

        Erciyes’in güvenli ve uluslararası standartlarda bir turizm merkezi olarak kendisini kanıtladığını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

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        "Erciyes Kayak Merkezi Erciyes A.Ş. marifetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğuyla, güvenli bir alan olarak turizm anlamında yararlanacağı bir merkez olması yönündeki çalışmalarımızla kendisini kanıtladı. Bu yönde takdire şayan bir şekilde kamuoyunda bilinmekte. Bunlar anlatılmaz gelinir, görülür, yaşanır. Tüm kayak sevdalılarını Erciyes’imize bekliyoruz."

        Erciyes, uluslararası standartlarda küresel bir destinasyon

        Uluslararası standartlarda altyapısı, birbiriyle bağlantılı 41 farklı kayak pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğuyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi, dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesisi, dağ kızağı tesisi ve kesintisiz kayak imkânını destekleyen 154 suni kar makinesiyle önemli bir kış turizmi destinasyonu olarak öne çıkıyor. ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip, güvenli kayak merkezi kimliğiyle dikkat çeken Erciyes; teknik altyapısı, güvenlik standartları ve uluslararası organizasyonlarıyla Kayseri turizmine katkı sağlıyor.

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        Başkan Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile sunum ekibi katıldı.

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