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        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatarak zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evden çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıldı

        Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatarak zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evden çıkarıldı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. kendisini eve kapatarak bıçakla zarar vermeye başladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen şahıs, PÖH ekiplerinin desteği ile evden çıkarıldı.

        Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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