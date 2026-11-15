Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A. ile Ç.T. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.