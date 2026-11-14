Kayseri'de iki grup arası bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ve Ç.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A. ve Ç.T.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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