Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

        Ankara'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Önder'in cenazesi, Kocasinan ilçesindeki babaevine getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Önder için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törende, şehidin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Öznur Önder de 9 aylık bebeğini kucağına alarak tabuta sarıldı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, törende şehidin ailesine başsağlığı diledi.

        REKLAM

        Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı
        Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı
        Kayserili şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kayserili şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
        "Öğrenciler tatili dinlenerek geçirmeli"
        "Öğrenciler tatili dinlenerek geçirmeli"
        Kayseri Büyükşehir'den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda...
        Kayseri Büyükşehir'den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda...
        Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık...
        Büyükşehir Aile Akademisi'nden bireylere ver ailelere ücretsiz danışmanlık...
        Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı görüş...
        Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı görüş...