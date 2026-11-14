Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

Törende, şehidin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Öznur Önder de 9 aylık bebeğini kucağına alarak tabuta sarıldı.

Burada helallik alınmasının ardından Önder için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

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