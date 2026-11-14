Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı görüşüldü

S.S. Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı, Sekidağı mevkiinde yapılması planlanan 285 iş yerlik yeni sanayi sitesi projesi ve inşaat sürecine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

S.S. Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından, 115 üyenin katılımıyla Yahyalı Belediyesi Gözbaşı Sosyal Tesisleri’nde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kooperatifin 2027 yılı çalışma programı, yeni sanayi sitesi projesinin hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar ve inşaat sürecine ilişkin konular ele alındı.

Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çimencan, S.S. Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Kalem, Halkbank Yahyalı Şube Müdürü Ahmet Hünkaroğlu, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Alper Tunç, Yahyalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Taşpınar ve sanayi esnafı katıldı.

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285 iş yerinden oluşacak yeni sanayi sitesi projesi ele alındı

Toplantının gündeminde, ilçenin Sekidağı mevkiinde yapılması planlanan 285 iş yerinden oluşacak yeni sanayi sitesi projesi yer aldı. Projenin 2027 yılı çalışma takvimi, inşaat sürecine yönelik hazırlıklar ve yapım işi için firmalar tarafından sunulan fiyat teklifleri değerlendirildi.

Kooperatif üyelerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, projenin ekonomik ve teknik şartlar açısından en uygun şekilde hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar üzerinde duruldu.

Başkan Öztürk: "Her şey Yahyalı için"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yeni sanayi sitesi projesinin ilçenin ekonomik gelişimi ve sanayi esnafının geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

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Başkan Öztürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yahyalı’mız için çok güzel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün oda başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız ve kıymetli esnaflarımızla ‘Her Şey Yahyalı İçin’ anlayışıyla bir araya geldik. Allah’a hamdolsun, son derece verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Bugün bir kez daha gördük ki birlik ve beraberlik içerisinde, oda başkanlarımızın ve esnaflarımızın desteğiyle ilçemize çok önemli bir yatırımı kazandıracağız.

Sekidağı mevkiinde 285 iş yerinden oluşacak yeni sanayi sitemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Allah nasip ederse 2027 yılının Nisan ayında projemizin yapımına başlamayı hedefliyoruz.

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Şu anda firmalarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Esnaflarımızın menfaatlerini ön planda tutarak en uygun fiyatı ve en iyi şartları sunan firmayla yolumuza devam edeceğiz.

Bizim tek gayemiz Yahyalı’mızın gelişmesi, esnafımızın güçlenmesi ve ilçemizin geleceğine kalıcı eserler kazandırmaktır.

Kayseri’mizde güzel bir söz vardır: ‘Ev oturur, bağ götürür, dükkân getirir.’ Biz de bu anlayışla esnafımızın üretmesini, kazanmasını ve büyümesini istiyoruz.

Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah el ele vererek bu güzel projeyi Yahyalı’mıza kazandıracağız."

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2027 yılı çalışmaları değerlendirildi

Toplantının devamında, kooperatifin 2027 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler, yeni sanayi sitesinin yapımına ilişkin süreçler ve firmalardan alınan fiyat teklifleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçenin sanayi altyapısının geliştirilmesi ve esnafın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni iş yerlerinin kazandırılması açısından önem taşıyan projenin, ilgili kurumlar ve kooperatif yönetiminin iş birliğiyle ilerletilmesi hedefleniyor.

Toplantı, kooperatif üyelerinin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı istişarelerle sona erdi.